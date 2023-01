Thailand eist opnieuw vaccinatie- of herstelbewijs van internationale toeristen

Delen via E-mail

Thailand wil dat internationale toeristen vanaf maandag weer een bewijs overhandigen van vaccinatie tegen of herstel van COVID-19. De maatregel geldt zeker tot februari. De maatregel lijkt een reactie op de versoepelingen in China. Dat land heropent zondag juist de grenzen.

Het verschilt per coronavaccin hoeveel doses je nodig hebt om Thailand binnen te komen. Het land accepteert bewijzen van zo'n zestien vaccins. Van de meest gebruikte vaccins in Europa, Pfizer en Moderna, moet je minstens twee doses hebben gehad. Dat geldt ook voor AstraZeneca, terwijl Thailand ook reizigers verwelkomt die één Janssen-vaccin hebben ontvangen.

Het herstelbewijs moet kunnen aantonen dat iemand in het half jaar voor aankomst in Thailand hersteld is van corona. Voor ongevaccineerden geldt dat zij het land alleen nog binnenkomen als zij een medische verklaring van een arts bij zich hebben, met daarop de reden waarom zij niet gevaccineerd zijn.