Toch testplicht voor reizigers uit China die naar Nederland willen komen

Reizigers uit China die naar Nederland komen, moeten vanaf aanstaande dinsdag verplicht een negatief testbewijs op het coronavirus kunnen tonen. Dat maakt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid vrijdag bekend.

Omdat wetgeving voor de verplichting er niet is, gaat het kabinet de testplicht regelen via een spoedregeling. Veiligheidsregio Kennemerland, waarin luchthaven Schiphol ligt, moet die gaan uitvoeren, schrijft Kuipers in een Kamerbrief.

Sinds deze week kunnen reizigers uit China zich vrijwillig laten testen als ze Nederland binnenkomen. De EU riep lidstaten eerder deze op een testplicht in te stellen voor reizigers uit China vanwege de coronagolf in het land. Nederland ging daar eerst niet in mee, in tegenstelling tot onder meer Duitsland, België en Italië.

Vanaf dinsdag 10 januari verandert dat. Dan moeten reizigers uit China een negatieve test tonen voor ze op het vliegtuig stappen. De GGD controleert de testen bij aankomst in Nederland. De marechaussee is verantwoordelijk voor de handhaving en kan boetes opleggen aan mensen zonder testbewijs.

Per direct geldt ook het dringende advies aan reizigers uit China om een medisch mondmasker te dragen tijdens hun vlucht naar Nederland en tijdens vluchten naar China. Rioolwater rondom Schiphol wordt onderzocht op virusdeeltjes. Kuipers onderzoekt of het ook mogelijk is het toiletwater van vliegtuigen uit China te onderzoeken op nieuwe coronavirusmutaties.

Kuipers vroeg Eerste Kamer terug te komen van reces

Donderdag werd al duidelijk dat ministers Ernst Kuipers van Volksgezondheid de Eerste Kamer vervroegd terug probeerde te roepen van reces. De Kamer moet namelijk nog stemmen over nieuwe coronawetgeving voor onder meer het instellen van de testplicht voor reizigers uit China. Eerdere coronawetten werden namelijk geschrapt vanwege kritiek uit zowel de Eerste als de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft al positief gestemd over de nieuwe wetgeving.

Vrijdag bleek dat de Eerste Kamer dit verzoek af heeft gewezen. Verschillende senaatfracties hebben erover gestemd. Ze vinden dat een versnelde behandeling van de wet niet aan de orde kan zijn. Ze stellen het niet op prijs dat Kuipers de Eerste Kamer onder druk zet, terwijl het kabinet zelf lang over het wetsvoorstel heeft gedaan en de Tweede Kamer er pas kort voor het kerstreces mee instemde. Bovendien zou Kuipers ook andere middelen hebben om een testplicht in te stellen, stelt de Kamer. Dat gebeurt nu dus ook.

OMT ziet niet direct grote dreiging voor Nederland

Kuipers vroeg het Outbreak Management Team (OMT) en het Maatschappelijk Impact Team (MIT) gisteren ook om advies over de testverplichting. Het besluit van vandaag is gebaseerd op dat advies. Beide adviesorganen geven aan het belangrijk te vinden dat stappen tegen reizigers uit China in Europees verband worden genomen.

Het OMT denkt dat de komst van reizigers uit China niet direct een bedreiging voor mensen in Nederland vormt. Door immuniteit vanwege doorgemaakte infecties en vaccinatie zouden we in Nederland voldoende beschermd zijn tegen omikronvarianten van het virus.

Aanbevolen artikelen