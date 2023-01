Kuipers vraagt OMT om advies over maatregelen tegen reizigers uit China

Verschillende Europese landen namen de afgelopen dagen stappen tegen reizigers uit China vanwege de coronagolf waarmee het land kampt. Onder meer Duitsland, België en Italië stellen zo'n testplicht in, of hebben dat al gedaan. De Europese Unie moedigt lidstaten aan een testverplichting in te stellen voor reizigers uit China, maar verplicht dat niet.

Volgens Trouw overweegt Kuipers sterk om een testplicht te gaan instellen voor reizigers uit China. Maar wetgeving in Nederland ontbreekt, waardoor zo'n verplichting nu juridisch nog niet mogelijk is. Eerdere coronawetten zijn namelijk geschrapt wegens kritiek uit zowel de Eerste als de Tweede Kamer.

Een nieuwe wet ligt al wel klaar, nadat de Tweede Kamer er eerder al met een meerderheid over heeft gestemd. De Eerste Kamer bespreekt die volgens plan op 17 januari. Maar Kuipers wil dat dit al in de week van 9 januari gebeurt, schrijft hij donderdag in een Kamerbrief. Volgens het AD en Trouw beslist de Eerste Kamer vrijdag of het reces, dat duurt tot en met 16 januari, daarvoor vroegtijdig moet worden afgebroken.