Duitse arts krijgt 33 maanden cel om illegale vrijstellingen voor mondkapjes

Een Duitse arts moet twee jaar en negen maanden de gevangenis in, omdat ze onterecht vrijstellingen afgaf voor het dragen van mondkapjes tijdens de coronapandemie. Ze zonderde meer dan vierduizend mensen uit van de mondkapjesplicht, terwijl daar geen enkele medische reden voor was.

In Duitsland gold net als in Nederland tijdens de coronapandemie lang een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en ziekenhuizen. Deelstaten mochten ook mondkapjes verplichten in openbare ruimtes als ze dat nodig vonden. Mensen die om medische redenen geen mondkapje konden dragen, konden daarvoor een vrijstelling krijgen.

De arts gaf meer dan vierduizend mensen een officiële medische vrijstelling die ze helemaal niet nodig hadden. Ze had hun medische dossiers niet bestudeerd. De meesten had ze zelfs nooit ontmoet, laat staan medisch onderzocht. De arts werkte in de zuidwestelijke stad Weinheim, maar schreef tegen betaling vrijstellingen uit voor mensen uit heel Duitsland.

Nadat ze haar gevangenisstraf heeft uitgezeten, mag ze drie jaar lang niet als arts werken. Ook kreeg ze een boete van 28.000 euro. Dat bedrag staat gelijk aan het geld dat ze in totaal kreeg voor de vals uitgeschreven vrijstellingen.

In Duitsland werd veel geprotesteerd tegen de coronamaatregelen, waaronder de mondkapjesplicht. Net als in Nederland was er tijdens de pandemie veel discussie over de toegevoegde bijdrage van mondkapjes. De advocaten van de arts zeiden tijdens de rechtszaak dat mondmaskers schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat werd weerlegd door medische experts, waarna de rechtbank het argument van tafel veegde.

In april vorig jaar liet Duitsland veruit de meeste coronamaatregelen op landelijk niveau los. Mondkapjes zijn nog wel verplicht tijdens lange treinreizen en in sommige medische gebouwen zoals huisartsenpraktijken, ziekenhuizen en verpleeghuizen.

