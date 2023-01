België gaat afvalwater van vluchten uit China testen op coronavarianten

België gaat het afvalwater van vliegtuigen uit China testen op nieuwe coronavarianten. De maatregel moet volgens minister Frank Vandenbroucke (Volksgezondheid) zorgen voor beter zicht op de situatie in China, waar het virus razendsnel is opgelaaid.

De maatregel geldt voor alle vluchten die vanuit of via China naar België komen. Volgens viroloog Steven Van Gucht zijn de testen bedoeld als aanvullende maatregel, "om te controleren dat de gegevens die we officieel van China krijgen kloppen". Van Gucht is als viroloog verbonden aan Sciensano, de Belgische tegenhanger van het RIVM.

België erkent dat niet alle passagiers die besmet zijn met corona, tijdens de vlucht de wc gebruiken. "Daarom is de maatregel niet bedoeld om personen te volgen, maar om de situatie in China in de gaten te houden", zegt Van Gucht.

Reizigers vanuit China worden ook gevraagd om zich te testen als ze zeven dagen na aankomst in België coronasymptomen krijgen. Dat is een verzoek en geen verplichting, waardoor die maatregel niet wordt gehandhaafd door de autoriteiten.

Meer landen nemen maatregelen

De afgelopen dagen hebben meerdere landen maatregelen genomen vanwege de explosieve toename van coronagevallen in China. Onder meer Italië en de Verenigde Staten verplichtten coronatests voor reizigers uit China.

Spanje eist dat reizigers uit het land een negatieve test of vaccinatiebewijs moeten laten zien. Marokko sloot zelfs de grenzen in zijn geheel voor reizigers uit China. Maleisië gaat controleren of mensen koorts hebben en onderzoekt uit China afkomstig afvalwater op virusdeeltjes.

Woensdag komen de EU-ministers van Volksgezondheid bij elkaar om een gezamenlijke aanpak te bespreken. Vandenbroucke herhaalde de noodzaak daarvan al op zijn persconferentie. De meeste EU-landen, waaronder Nederland, vinden een testverplichting voor reizigers uit China nog niet nodig. Reizigers uit China krijgen bij aankomst in Nederland wel een gratis zelftest.

