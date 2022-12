Ook VS verplicht coronatesten voor reizigers uit China vanwege coronagolf

Reizigers uit China moeten vanaf 5 januari voor aankomst in de Verenigde Staten verplicht een coronatest doen. Dat meldt de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC woensdag.

Alle vliegtuigpassagiers van twee jaar en ouder moeten vanaf die dag een negatieve test kunnen laten zien die maximaal twee dagen voor vertrek is afgenomen. Reizigers die meer dan tien dagen voor vertrek naar de VS positief zijn getest, mogen een herstelbewijs gebruiken om het land in te komen. De eis geldt ook voor mensen uit de autonome regio's Hongkong en Macau.

Na een protestgolf heeft China in de afgelopen weken vrijwel alle coronamaatregelen opgeheven. Dat leidt tot veel meer besmettingen in het land, dat meer dan twee jaar een zeer streng beleid heeft gevoerd. Volgens een schatting van persbureau Bloomberg raakten vorige week op één dag 37 miljoen mensen besmet. Al eerder werd bekend dat crematoria in onder meer Peking overuren maakten.

Ook Italië eist coronatest van reizigers uit China

Eerder op de dag bleek al dat ook Italië voorlopig een negatieve coronatest van reizigers uit China eist. Taiwan wil reizigers uit China vanaf 1 januari gaan testen.

Japan gaat vanaf vrijdag het vliegverkeer vanuit China naar maximaal vier luchthavens loodsen. Daar moeten reizigers uit China een coronatest doen. Dat geldt niet voor mensen uit Macau en Hongkong.

Duitsland en Nederland zien nog geen aanleiding voor nieuwe maatregelen. "We houden het goed in de gaten. Als we een signaal krijgen van het RIVM dat er maatregelen nodig zijn, dan zijn we er klaar voor", zei een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. "Die signalen zijn er nu niet."

