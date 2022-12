Italië verplicht coronatesten voor reizigers uit China vanwege coronagolf

Reizigers uit China moeten bij aankomst in Italië voorlopig verplicht een coronatest doen vanwege de oplopende besmettingscijfers in het Aziatische land. Dat meldt gezondheidsminister Orazio Schillaci woensdag.

Na een zeldzame protestgolf heeft China in de afgelopen weken vrijwel alle coronamaatregelen opgeheven. Dat leidt tot veel meer besmettingen in het land, dat meer dan twee jaar een zeer streng beleid heeft gevoerd. Volgens een schatting van persbureau Bloomberg raakten vorige week op één dag 37 miljoen mensen besmet.

De Chinese besmettingsgolf leidt ook in andere landen tot zorgen. Taiwan wil vanaf 1 januari reizigers uit China op corona gaan testen. De Verenigde Staten denken er ook over na beperkingen voor reizigers vanuit China in te voeren, meldt CNN .

"We houden het goed in de gaten. Als we een signaal krijgen van het RIVM dat er maatregelen nodig zijn, dan zijn we er klaar voor", zegt een woordvoerder van VWS. "Die signalen zijn er nu niet."