China blijft coronabeleid versoepelen ondanks groot aantal nieuwe besmettingen

De Chinese regering blijft de coronamaatregelen versoepelen ondanks meldingen van miljoenen besmettingen in het land. Hoe betrouwbaar die meldingen zijn is onbekend, maar zeker is dat er veel mensen besmet zijn met COVID-19. Toch vervalt de quarantaineplicht voor reizigers die naar China komen.

Per 8 januari hoeven mensen die naar China komen niet meer in quarantaine. Een negatieve PCR-test is voldoende, zeggen de gezondheidsautoriteiten maandag.

Ook is het aantal internationale vluchten dat mag landen op Chinese bodem niet langer beperkt. Inmiddels heeft de Chinese gezondheidscommissie het coronavirus van de lijst met de gevaarlijkste infectieziekten gehaald.

Het is een nieuwe stap in de versoepeling van de coronamaatregelen. Waar China zich eerst hield aan een zeer streng zerocovidbeleid, laat het land de maatregelen sinds november in een rap tempo vallen.

Inwoners hoeven bijvoorbeeld sinds 2 december niet meer dagelijks te testen. Bij een besmetting mogen ze thuis in isolatie in plaats van in speciale isolatiecentra. Een paar dagen later was een negatieve testuitslag niet meer verplicht voor het openbaar vervoer en andere openbare locaties.

Miljoenen besmettingen, maar toch veel versoepelingen

Het strikte beleid leidde de laatste tijd tot veel spanningen en demonstraties in Chinese steden. Toch is het opmerkelijk dat de Chinese regering zoveel maatregelen versoepelt.

Vorige week kwamen autoriteiten met een schatting van het aantal coronagevallen per dag, zo'n 37 miljoen. Het is niet bekend waar de schatting precies op is gebaseerd, aangezien er niet meer op grote schaal wordt getest.

Toch is de huidige uitbraak de grootste ter wereld sinds het begin van de coronapandemie. Zo is volgens de autoriteiten de helft van de inwoners van de provincie Sichuan besmet.

Crematoria in Peking draaien overuren

Ook de helft van de inwoners van de hoofdstad Peking is besmet met het coronavirus. De crematoria draaien overuren door de uitbraak van COVID-19. De Chinese overheid heeft de overlijdens als gevolg van de ziekte niet gemeld, maar journalisten van verschillende Nederlandse en buitenlandse media zagen grote drukte bij crematoria in de Chinese hoofdstad.

De Financial Times sprak medewerkers van verschillende crematoria, waar het veel drukker is dan normaal. Voor een crematorium stond een file van lijkwagens en op sommige plekken worden vanwege drukte alleen nog doden uit eigen district gecremeerd.

Experts denken dat de huidige coronagolf in China tot eind januari kan aanhouden. Door het strenge beleid hebben veel Chinezen het coronavirus nog niet gehad. Ook zijn lang niet alle ouderen gevaccineerd. Amerikaanse wetenschappers schatten dat in 2023 ongeveer een miljoen Chinezen overlijden aan COVID-19.

