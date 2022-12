Aantal bevestigde coronabesmettingen stabiel, variant BQ.1 nu dominant

Het aantal bevestigde coronabesmettingen blijft stabiel, blijkt uit de wekelijkse cijfers van het RIVM. Ook het aantal ziekenhuisopnames verandert nauwelijks. In de afgelopen week belandden 347 mensen vanwege coronaklachten in het ziekenhuis.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 5.900 positieve coronatests. Dat is 1,5 procent meer dan in de week ervoor. Het werkelijke aantal kan groter zijn, want het RIVM registreert alleen de uitslagen van coronatests die op GGD-locaties zijn uitgevoerd. Het instituut rekent zelftests niet mee.