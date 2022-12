China meldt weer coronadoden en maakt zich zorgen over nieuwe golf

Delen via E-mail

China heeft voor het eerst in weken weer sterfgevallen als gevolg van corona gemeld. Het gaat om twee overleden coronapatiënten. Maar het werkelijke aantal sterfgevallen is waarschijnlijk veel groter.

Door het strenge beleid van de afgelopen 2,5 jaar hebben weinig Chinezen immuniteit tegen het coronavirus opgebouwd. De vaccinatiegraad is officieel hoog. Maar veel minder mensen hebben een boosterprik gehaald. Dat geldt voor met name tachtigplussers.

Daardoor vrezen sommigen dat het dodental in de komende maanden oploopt tot anderhalf miljoen. Officieel zijn sinds het begin van de pandemie 5.237 coronapatiënten overleden.

Op 3 december maakte Peking ook bekend dat mensen aan COVID-19 zijn overleden. Vanwege een ongekende golf van protest zijn daarna veel maatregelen opgeheven. Journalisten in China melden dat crematoria sinds enkele weken overuren draaien, omdat zoveel mensen overlijden. Of dat door het coronavirus komt, is nog niet vast te stellen.