Financiële regeling voor zorgpersoneel met long covid komt volgend jaar

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) wil begin volgend jaar een financiële regeling treffen voor zorgpersoneel dat kampt met langdurige klachten (long covid) door een besmetting in de eerste coronagolf. Volgende week gaat ze daarover praten met werkgevers in de zorg.

Het kabinet wilde een tegemoetkoming regelen voor zorgmedewerkers, omdat hun inzet hard nodig was in een moeilijke periode. Niet alleen was de druk op de zorg heel hoog, er waren voor medewerkers ook grote risico's en beperkte middelen beschikbaar om zich te beschermen tegen besmetting.

Minister Helder heeft de Raad van State (RvS) gevraagd om mee te denken over de regeling, zodat die juridisch goed in orde is. Volgens de adviseurs komt de reden die het kabinet noemt voor de regeling erop neer dat er geen sprake is van een juridische, maar wel een "dringende morele verplichting" om deze mensen te helpen.

De Raad van State drong er wel op aan om heel duidelijk af te bakenen wie voor de regeling in aanmerking komt en wie niet. Dat was nog niet duidelijk genoeg.

De RvS raadt ook aan om een regeling te treffen via de werkgevers. Het kabinet geeft daar gehoor aan en toont zich ook bereid om bij te dragen aan de vergoeding die de zorgmedewerkers zullen krijgen. Eerder dacht de bewindsvrouw aan een compensatie van 15.000 euro, maar nu wil ze zich niet vastpinnen op een bedrag.

Kamerleden willen eigenlijk al voor de Kerst regeling treffen

De zorgminister wil dat de regeling in het eerste kwartaal van volgend jaar beschikbaar wordt. Daarmee voldoet ze niet aan de wens van verscheidene Kamerleden om voor de Kerst met een regeling te komen.

Op de kritiek dat het lang duurt voor er duidelijkheid is over de vergoeding, antwoordt ze dat ze het "liever eerder" had geregeld. Ze gaat naar eigen zeggen "gezwind aan de slag" met het onderwerp.

