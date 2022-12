Kosten Testen voor Toegang vallen bijna 600 miljoen euro lager uit dan gedacht

De kosten voor Testen voor Toegang, waarmee de samenleving tijdens de coronacrisis heropend kon worden, zijn twee derde lager uitgevallen dan verwacht. In plaats van de gereserveerde 925 miljoen euro kwamen de kosten neer op 350 miljoen.

De Stichting Open Nederland (SON), die de leiding had over Testen voor Toegang, schrijft in haar jaarverslag van 2021-2022 dat er in totaal 9,5 miljoen coronatests uitgevoerd zijn. Met zo'n test kregen mensen vervolgens een toegangsbewijs om bijvoorbeeld mee te reizen, naar een concert te gaan of horeca te bezoeken.