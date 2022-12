Shanghai volgt voorbeeld andere Chinese steden en versoepelt coronabeleid

De Chinese miljoenenstad Shanghai versoepelt maandag het coronabeleid. Een negatieve testuitslag is vanaf dan niet meer verplicht voor in het openbaar vervoer en op openbare locaties zoals parken en toeristische attracties.

In de steden Chengdu en Tianjin is een negatieve testuitslag sinds kort niet meer verplicht voor reizigers van de metro. Peking schaft deze maatregel maandag af. Inwoners hoeven daarnaast niet meer naar speciale isolatiecentra van de overheid als ze besmet zijn. In plaats daarvan mogen ze thuis in isolatie.