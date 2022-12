Coronaprik ook beschikbaar voor kinderen tot vijf jaar met hoog medisch risico

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Kinderen van vijf jaar en jonger met een hoog medisch risico kunnen vanaf 16 januari een coronavaccinatie krijgen. Het kabinet neemt daarmee het advies van de Gezondheidsraad over.

Het gaat om kinderen van zes maanden tot vijf jaar oud die bijvoorbeeld het syndroom van Down, hart- of longproblemen of een afweerstoornis hebben.