Chinese steden versoepelen coronamaatregelen na protesten tegen het beleid

Meerdere steden in China hebben vrijdag hun coronamaatregelen verder versoepeld na protesten tegen het beleid. Zo hoeven inwoners van sommige plaatsen zich niet meer dagelijks te testen. Daarnaast mogen ze bij een besmetting thuis in isolatie in plaats van in speciale isolatiecentra van de overheid.

Verder is in de steden Chengdu en Tianjin een negatieve testuitslag niet meer verplicht om met de metro te reizen. Peking schaft deze maatregel maandag af. Sommige supermarkten in de hoofdstad eisen geen negatieve test meer van hun klanten. Ook in andere steden vinden versoepelingen plaats.

De bijna drie jaar durende coronapandemie heeft nog altijd grote gevolgen voor het dagelijks leven in China, waar met strenge coronamaatregelen wordt geprobeerd uitbraken in te dammen. Na een fatale brand in de stad Ürümqi gingen mensen de straat op om te protesteren voor meer vrijheid. Volgens critici vielen er slachtoffers vanwege de coronamaatregelen in de stad.

De versoepelingen zullen voorlopig de angel uit de protesten halen, maar het is onwaarschijnlijk dat China het hele coronabeleid gaat omgooien. Bovendien versoepelen lokale overheden wel vaker hun coronabeleid na demonstraties. Ze zeggen dan dat dat kan omdat het aantal besmettingen klein genoeg is.

