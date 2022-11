Willem Engel zegt dat Viruswaarheid stopt nu ING rekening heeft opgeheven

Actiegroep Viruswaarheid stopt, meldden voorman Willem Engel en jurist Jeroen Pols vrijdag op een persconferentie. De reden is een recente rechtszaak waaruit bleek dat ING de bankrekening van Viruswaarheid mocht opheffen.

"Zonder rekening is deelname aan het maatschappelijk verkeer onmogelijk. Dat betekent dus dat we gaan stoppen", aldus Pols.

ING besloot de rekening van Viruswaarheid in november 2020 stop te zetten nadat Engel donaties voor zichzelf had gebruikt. De bank noemde dat een vertrouwensbreuk. Engel had onder meer een lening van 50.000 euro aan zichzelf gegeven voor de aankoop van een stuk grond op Ibiza.

Viruswaarheid stapte naar de rechter om het verbod tegen te gaan en mocht de bankrekening in de tussentijd gebruiken. Vorige maand bepaalde de rechtbank in Amsterdam dat het opheffen van de rekening terecht was, omdat Engel "niet integer" had gehandeld. Hij heeft de lening teruggestort.