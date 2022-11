GGD's gaan weer de wijken in nu de opkomst voor herhaalprik daalt

Steeds minder mensen halen de herhaalprik tegen het coronavirus. De GGD's gaan daarom weer naar de mensen toe, blijkt uit een rondgang van persbureau ANP. Zo zetten de GGD's tijdelijke vaccinatielocaties op en gaan ze prikken in bijvoorbeeld buurthuizen en gezondheidscentra.

"Op tournee", noemen sommige regio's de nieuwe aanpak. Hiervoor schroeven ze de bezetting op de grote centrale vaccinatielocaties terug.

De herhaalprik is bedoeld om de afweer tegen het coronavirus een oppepper te geven. In september mochten de eerste groepen een herhaalprik halen, nu mag iedereen van twaalf jaar en ouder dat. Van alle mensen die in aanmerking komen, is iets meer dan een kwart ingeënt.

Waar vaccineerders een maand geleden nog meer dan 600.000 prikken per week zetten, is dat nu gedaald tot ruim 200.000. Een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR ziet dat de GGD's het aantal prikkers op locaties terugbrengt om de wijk in te gaan.

1:35 Afspelen knop Laatste groepen krijgen herhaalprik: dit is aangepast aan het coronavaccin

Regio's hebben al tijdelijke locaties of gaan nog 'op regiotour'

De GGD in Zeeland zet sinds 10 november herhaalprikken in "dorps- en buurthuizen en gemeenschapscentra". De regio Haaglanden begint maandag met kleinere locaties, zoals "buurthuizen, bibliotheken, gezondheidscentra in de regio en het gemeentehuis van Den Haag."

Ook dertien andere GGD's in onder meer Gelderland, Rotterdam en Brabant geven aan dat ze inmiddels kleine, tijdelijke vaccinatielocaties hebben, of dat ze die op korte termijn openen. Noord- en Oost-Gelderland begint in de derde week van januari met "de regiotour".

Mensen kijken nu anders naar corona

Dat nu minder mensen een prik halen, komt volgens de GGD in Twente doordat mensen "anders naar corona kijken dan twee jaar geleden". Zo horen de GGD's dat mensen zeggen "corona is over" of "van omikron word je niet ziek".

In Zeeland zien ze twee groepen wegblijvers: "Er is een groep die zich om religieuze redenen niet laat vaccineren. Ook jongeren lijken er minder voor open te staan." Brabant-Zuidoost zegt dat ouderen soms nog steeds wachten tot ze een uitnodiging krijgen. Maar tegenwoordig kunnen mensen bij veel GGD's zonder afspraak binnenlopen bij een vaccinatielocatie.

