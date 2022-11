Gezondheidsraad wil alleen coronaprik voor kinderen tot 6 jaar met medisch risico

De Gezondheidsraad adviseert kinderen in de leeftijd tussen zes maanden en zes jaar alleen te vaccineren tegen COVID-19 als ze risico lopen erg ziek te worden van een besmetting. Voor de meeste andere kinderen in die leeftijd is het nut van een coronaprik beperkt, schrijft het adviesorgaan dinsdag.

Op dit moment kunnen kinderen tussen de vijf en elf jaar al een coronaprik krijgen. Zij mogen de prik ook halen als ze geen hoger risico hebben om ernstig ziek te worden door corona.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) had de Gezondheidsraad gevraagd te kijken of het nodig is de prik ook aan te bieden aan jongere kinderen. De minister wilde specifiek weten of kwetsbare kinderen jonger dan vijf jaar zo'n prik moeten kunnen krijgen.

Voor kinderen tussen de zes maanden en zes jaar die een hoger risico lopen om ziek te worden heeft de prik nut, zegt de Gezondheidsraad. De vaccinatie kan ervoor zorgen dat er een kleinere kans is dat besmette kinderen in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met het syndroom van Down of een hartaandoening.

Het nut van een coronavaccinatie is kleiner voor kinderen tussen de zes maanden en zes jaar zonder het risico om ernstig ziek te worden. De Gezondheidsraad ziet dat deze kinderen na een coronaprik wel beter beschermd zijn tegen het virus.

Tegelijkertijd heeft een groot deel van deze kinderen al een infectie doorgemaakt, schrijft de Gezondheidsraad. Over het algemeen worden ze ook minder ziek van corona dan volwassenen.

