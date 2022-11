Coronapil Paxlovid vanaf dinsdag vergoed vanuit basisverzekering risicopatiënt

Risicopatiënten kunnen vanaf dinsdag Pfizers coronapil Paxlovid vergoed krijgen vanuit het basispakket van hun zorgverzekering. Volgens minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) kan deze groep het medicijn nu snel krijgen.

Het Zorginstituut adviseerde begin november de pil op te nemen in de basisverzekering. Minister Kuipers neemt dat advies nu over. "Het is bekend dat Paxlovid effectief is voor een kleine groep patiënten", meldt de bewindsman in een persbericht. "Corona heeft nog steeds een grote maatschappelijke impact en zeker op mensen met een kwetsbare gezondheid."

Gezondheidsorganisatie WHO had de pil al in april aanbevolen. Minister Kuipers zei in augustus te onderhandelen over de voorwaarden en te hopen dat het middel snel beschikbaar zou zijn. Volgens de minister waren de prijsafspraken al gemaakt, maar werd er nog gesproken over de levering en houdbaarheid van het middel.

Het Zorginstituut meldde in het advies dat de prijs van de behandeling veel hoger is dan de bedragen die in andere landen worden genoemd. Maar de zorgautoriteit vindt het vanwege de verwachte najaarsgolf belangrijk dat de pil toch snel beschikbaar komt. Of de prijs van Paxlovid opweegt tegen het effect van de behandeling wordt op een later moment onderzocht.

Paxlovid kan voorkomen dat mensen met een hoger risico ernstig ziek worden. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die om medische redenen geen coronaprik konden halen of mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan. Zij moeten de kuur binnen vijf dagen na hun positieve test beginnen.

De kuur is straks alleen op recept te krijgen. De pillen kunnen bij de apotheek opgehaald worden.

