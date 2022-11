China blijft alert na grootste versoepelingen coronaregels sinds start pandemie

China blijft de maatregelen om een stijging van het aantal coronabesmettingen tegen te gaan doorlopend bijstellen. Dat stelden overheidsfunctionarissen zaterdag, een dag nadat het land de strenge regels versoepelde.

De nieuwe regels schrijven een kortere quarantineperiode voor voor reizigers die het land in willen, of voor mensen die niet besmet zijn maar wel in contact zijn gekomen met mensen die wel besmet zijn. Het nieuwe beleid is verrassend, gezien het stijgende aantal besmettingen in het land. In grote steden als Peking, Guangzhou en Chongqing neemt het aantal coronapatiënten toe.

De financiële markten reageerden direct op de aankondigingen. Het strenge coronabeleid van China frustreert al lange tijd de tweede economie ter wereld.

"De situatie rond het coronavirus verandert doorlopend", stelt een woordvoerder van het Chinese RIVM in een verklaring. "Daar passen we ons beleid op aan." De belangrijkste verandering in het nieuwe beleid is dat 'tweede contacten' na een besmetting niet meer worden opgespoord.

Met de versoepeling hoopt de overheid in elk geval een einde te maken aan de overbelasting van de quarantaineruimtes in het hele land. Ook kampt de overheid met een tekort aan medewerkers om in het hele land alle tests te laten uitvoeren.

0:32 Afspelen knop Eerste inhaleerbare coronavaccins toegediend in Sjanghai

