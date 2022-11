Britse artsen hebben een man behandeld die al 411 dagen lang het coronavirus onder de leden had. De inmiddels 59-jarige man testte dertien maanden lang positief op dezelfde coronavirusvariant, maar werd uiteindelijk na een speciale behandeling weer beter.

De artsen schrijven over hem in het vakblad Clinical Infectious Diseases. De man had in het verleden een niertransplantatie gehad en kampte nog met een zwak immuunsysteem.

In december 2020 testte de man positief op de eerste variant van het virus. In februari 2021 én in januari 2022 testte hij opnieuw positief, en nog steeds op dezelfde variant. Volgens de onderzoekers gaat het om een dezelfde besmetting, die maandenlang in zijn lichaam bleef.

Uiteindelijk herstelde de man na 411 dagen. Dat lukte nadat de artsen hem meerdere antistoffen hadden toegediend.

Het gaat om een van de langst geregistreerde coronabesmettingen. Een langdurige besmetting komt wel vaker voor bij mensen met een zwakker immuunsysteem. Zo meldden onderzoekers in april dit jaar nog een geval waarin iemand 505 dagen lang positief testte op het virus. Deze persoon kwam daarna te overlijden.