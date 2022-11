Op tientallen GGD-locaties kan nu zonder afspraak een herhaalprik worden gehaald. Dat meldt koepelorganisatie GGD GHOR vrijdag. De GGD denkt dat in de loop van volgende week nog meer locaties de coronaprik zonder afspraak gaan aanbieden.

De prik kan momenteel op zeventig locaties verspreid over het hele land zonder afspraak worden gehaald. "Op die locaties zijn voldoende tijdsloten beschikbaar om extra mensen die geen afspraak gemaakt hebben een herhaalprik aan te bieden", zegt de GGD.

Op andere locaties is het nu nog te druk voor de vrije inloop. De GGD denkt dat daar volgende week verandering in komt.

Het prikken zonder afspraak geldt alleen voor de herhaalprikken van Pfizer/BioNTech en Moderna. Voor een eerste of tweede prik, of prikken van Janssen of Novavax moet nog wel een afspraak worden gemaakt.

Sinds vorige week kunnen alle Nederlanders van twaalf jaar en ouder de herhaalprik halen, wanneer ze de eerste inentingen (de basisserie) hebben gehad. Inmiddels heeft ongeveer een op de vijf mensen van twaalf jaar en ouder de herhaalprik gehaald.

De herhaalprik moet het immuunsysteem een oppepper geven, zodat mensen weer beter beschermd zijn tegen het virus.