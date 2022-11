Nog geen 50 procent van de zestigplussers heeft dit najaar de herhaalprik tegen corona laten zetten. Van de mensen van achttien jaar of ouder haalde slechts 20 procent de extra vaccinatie. Veel mensen twijfelen over de herhaalprik. NU.nl sprak meerdere experts over waarom je de prik wel of niet moet nemen.

Een herhaalprik is nodig om het immuunsysteem op te peppen, zegt vaccinoloog Ben van der Zeijst. "Hij is vooral voor zestigplussers en andere kwetsbare groepen."

Dat nog maar de helft van de zestigplussers de herhaalprik heeft gehaald, noemt Heiman Wertheim een "grote zorg". De arts-microbioloog wil graag voorkomen dat ouderen en kwetsbaren toch weer "ernstig ziek" worden van corona, als ze geen herhaalprik hebben gehad.

De experts die NU.nl sprak hameren dan ook allemaal op het belang voor zestigplussers en kwetsbaren om de herhaalprik te halen.

Heb je een herhaalprik als gezonde veertiger nodig?

Maar is het dan ook nodig om als gezonde veertiger of dertiger de herhaalprik weer te halen? Tijdens eerdere fases van de vaccinatiecampagne bestond daar onder experts en het kabinet geen twijfel over. Het was voor ieders gezondheid beter om de coronaprik te halen. Daar hamerden experts dan ook op.

Nu lijkt dat voor mensen jonger dan zestig wat anders te liggen. Het is vooral een keuze van mensen zelf en er is begrip voor als gezonde veertigers ervoor kiezen de herhaalprik niet te laten zetten. Dat het kabinet ook alleen zestigplussers en kwetsbaren met een brief heeft uitgenodigd voor de extra coronaprik is ook veelzeggend.

Van der Zeijst zegt daarover: "Over het algemeen denk ik dat het verstandig is om het vaccin te halen, maar het is een eigen risicoafweging."

"Waarom zou je het niet doen?", vraagt Wertheim zich hardop af. "Je ziet dat jongere mensen ook goed ziek kunnen worden van corona. We weten dat de vaccins veilig zijn en je er je voordeel van hebben."

RIVM: 'Jongeren moeten zelf de overweging maken' Het RIVM heeft geen oordeel over het aandeel zestigplussers dat de herhaalprik haalde (nog geen 50 procent).

"Er zijn geen percentages op geplakt", zegt een woordvoerder. "We gaan sowieso nog stijgen, maar de urgentie is er minder dan we eerst voelden."

Het RIVM benadrukt ook het belang voor zestigplussers en kwetsbaren om de herhaalprik te halen. Die groep belandt het vaakst in het ziekenhuis na een corona-infectie.

Groepen als gezonde dertigers en veertigers mogen de herhaalprik zelf halen. Ze zijn niet per brief uitgenodigd. "Ze beschermen zichzelf en de maatschappij ermee. Maar die groep moet toch wat meer zelf de overweging maken", zegt de woordvoerder.

Voor jongeren 'geen kwestie van leven of dood'

De herhaalprik - of de eerste prik voor wie nog geen coronavaccin heeft gehad - voorkomt niet voor 100 procent dat je corona krijgt. Het verkleint de kans wel flink. "Daarmee heb je ook een kleinere kans op long covid. Better safe than sorry", legt Van der Zeijst uit.

Daarnaast zorgt de herhaalprik er ook voor dat het coronavirus zich minder makkelijk verspreidt. Ook daarvoor geldt weer: het is niet waterdicht, maar het verkleint de kans.

Arts-microbioloog Jean-Luc Murk zegt het te begrijpen als gezonde jonge mensen ervoor kiezen om de extra coronaprik niet te halen. "Het is geen kwestie van leven of dood, maar je kan jezelf een hoop ellende besparen. Daarnaast ben je als individu onderdeel van een groter geheel. Als zoveel mogelijk mensen die prik nemen, ga je minder besmettingen zien."

“Mensen zijn stiekem soms kwetsbaarder dan ze zelf denken.” Arts-microbioloog Jean-Luc Murk

Murk benadrukt ook dat veel mensen die jonger dan zestig jaar zijn niet altijd doorhebben dat ze tot de groep kwetsbaren behoren. "Stiekem zijn ze soms toch kwetsbaarder dan ze zelf denken. Bijvoorbeeld doordat ze overgewicht hebben. Of ze hebben iets van suikerziekte, terwijl dat nooit officieel is vastgesteld."

"Als je de herhaalprik neemt, heb je in ieder geval alles gedaan wat je kon. Hij is echt gewoon veilig en ik vind het een mooie kans die we gratis krijgen."