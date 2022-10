Iedereen van twaalf jaar of ouder kan nu een afspraak maken voor een herhaalvaccinatie tegen COVID-19. Dat melden het RIVM en de GGD woensdag.

Mensen kunnen de herhaalprik halen als het minstens drie maanden na hun laatste coronavaccinatie of -besmetting is. Ook moeten ze al eerder twee prikken van Pfizer, Moderna, Novavax of AstraZeneca, één prik na een besmetting of het vaccin van Jansen hebben gehaald.

De herhaalprik moet het immuunsysteem een oppepper geven, zodat mensen weer beter beschermd zijn tegen het virus.

Het RIVM meldde dinsdag dat het aantal bevestigde coronabesmettingen afneemt, maar dat het onzeker is of de najaarsgolf echt voorbij is.

Dat heeft vooral te maken met de subvarianten van het virus die momenteel rondgaan. Er zijn meerdere versies van de omikronvariant van corona in omloop. De Europese gezondheidsdienst ECDC verwacht dat één van die subvarianten, BQ.1 de komende tijd dominant wordt en tot meer besmettingen zal leiden.

De herhaalvaccins van Pfizer en Moderna, waar momenteel mee geprikt wordt, zijn aangepast, zodat ze beter werken tegen de omikronvariant van het virus.