Het aantal positieve coronatests en ziekenhuisopnames is voor de tweede week op rij gedaald. In de afgelopen week telde het RIVM 17.623 bevestigde besmettingen en 721 ziekenhuisopnames. Beide aantallen liggen zo'n 22 procent lager dan in de voorgaande week. Toch kan het RIVM niet zeggen of de najaarsgolf op z'n retour is.

Bij de vorige weekupdate meldde het RIVM nog 22.688 bevestigde besmettingen en 876 ziekenhuisopnames. Het ging toen om de eerste daling op weekbasis in zeven weken tijd.

Het RIVM viert de daling van de coronacijfers ingetogen. Dat heeft te maken met het oplopende aantal coronavirusvarianten dat aanwezig is in ons land. Momenteel is de omikronvariant BA.5 nog het meest voorkomend, maar nieuwe 'familieleden' BQ.1 en BQ.1.1 zijn in opkomst.

"We hebben geen aanwijzingen dat deze nieuwe varianten meer ziekmakend zijn dan anderen", legt RIVM-woordvoerder Geert Westerhuis uit. "Maar ze lijken wel de immuniteit beter te kunnen omzeilen. Daarom is het belangrijk om de immuniteit met een herhaalprik op te krikken."

Het ECDC, de Europese RIVM, verwacht dat BQ.1 en BQ.1.1 tussen medio november en begin december dominant worden in Europa. Dat wil zeggen dat die varianten dan verantwoordelijk zijn voor de meeste besmettingen. Tot hoeveel meer besmettingen dat zal leiden dan in een situatie met de huidige omikronvariant, is niet duidelijk. "Het is nog te vroeg om dat in te schatten", schrijft het RIVM in de weekupdate.

95 Laatste groepen krijgen herhaalprik: dit is aangepast aan het coronavaccin

Aantal ic-opnames blijft vrijwel gelijk

Niet alle coronacijfers namen een evengrote duikvlucht. Zo bleef het aantal ic-opnames vrijwel gelijk: 51 tegenover 53 één week eerder. In beide gevallen moesten 39 patiënten vanwege COVID-19 naar een intensivecareafdeling, terwijl de overige patiënten vanwege andere medische problemen werden opgenomen.

Het RIVM ontving ook minder meldingen van sterfgevallen die met corona verband houden: 35 tegenover 44 één week eerder. Het is niet verplicht om te melden dat een patiënt aan de gevolgen van COVID-19 is overleden.

Omdat het onbekend is hoeveel sterfgevallen niet zijn gemeld, is het niet duidelijk hoe hoog het werkelijke aantal doden was. Daardoor zijn die cijfers moeilijker te duiden.

Reproductiegetal verder gedaald, 'thermometer' blijft ongewijzigd

Het reproductiegetal is verder gedaald, van 0,97 naar 0,91. Dat betekent dat een gemiddelde groep van honderd mensen met corona het virus overdraagt aan 91 anderen. Zij besmetten op hun beurt weer een iets kleinere groep, waardoor langzaam maar zeker het aantal positieve tests zakt.

De overheid gebruikt sinds vorige maand een 'thermometer' om de corona-epidemie in de gaten te houden, als opvolger van de risiconiveaus. Die ging twee weken geleden voor het eerst omhoog en blijft op stand twee staan, het een na laagste niveau. Voor de samenleving als geheel is er weinig druk, maar kwetsbare groepen lopen extra risico. De thermometer heeft in totaal vier standen.