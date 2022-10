De eerste twintigers kunnen een herhaalprik halen tegen het coronavirus. Het RIVM meldt maandag dat mensen die in 1992 of eerder zijn geboren, een afspraak kunnen maken. Deze week moeten ook alle resterende leeftijdsgroepen aan de beurt komen.

Vorige week werden de prikafspraken opengesteld voor mensen vanaf veertig jaar. Afgelopen weekend waren mensen uit 1982 of eerder aan de beurt.

De overheid wil deze week iedereen tussen de twaalf en veertig jaar hebben uitgenodigd. Zij kunnen direct online een afspraak maken. Er valt geen uitnodigingsbrief meer op de deurmat thuis.

Mensen van zestig jaar en ouder kregen voorrang bij de herhaalprikken. Ook zorgmedewerkers en mensen die medische risico's lopen zijn eerder aan de beurt geweest.

Bij deze vaccinatieronde krijgen mensen de aangepaste vaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna. Die zijn aangepast aan de omikronvariant van het coronavirus. Als iemand bezwaar heeft tegen deze zogeheten mRNA-vaccins, bijvoorbeeld door een eerdere allergische reactie, kan diegene kiezen voor een herhaalprik met het Novavax-vaccin.

Uit cijfers van vorige week komt naar voren dat inmiddels 33,8 procent van de zestigplussers en 12,1 procent van de twaalfplussers een herhaalprik heeft gehaald.

Het RIVM komt dinsdag met een nieuwe weekupdate van de coronacijfers. Bij de laatste update leek de coronagolf af te zwakken. Het aantal gemelde positieve coronatests daalde nauwelijks, maar het was wél de eerste daling in zeven weken tijd. Ook het aantal ziekenhuisopnames daalde. Het RIVM durfde niet te zeggen of de najaarsgolf zijn top heeft bereikt.