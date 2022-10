Tegen de voorschriften in zijn geluidsopnamen van vergaderingen over corona van het Outbreak Management Team (OMT) bewaard gebleven. Het gaat om ongeveer dertig fragmenten uit de periode van juni 2020 tot en met maart 2021. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zei eerder juist dat er geen opnamen waren.

Kuipers schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij niet wist dat deze opnamen er nog zijn. Het is volgens hem de bedoeling dat ze verwijderd worden. Toch liggen de opnames nu op zijn eigen departement. Kuipers betreurt dat hij er niet van op de hoogte was dat onbedoeld toch audio bewaard is gebleven.

De regel is dat de audio wordt vernietigd, zodra het verslag van een OMT-vergadering klaar is. Dat de opnamen in strijd met het protocol bewaard zijn, komt volgens de minister door het RIVM en het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb). Die zijn verantwoordelijk voor de tijdige verwijdering van de opnamen.

Doordat dit niet is gebeurd, heeft het RIVM de tapes "onbedoeld en onterecht" samen met honderdduizenden documenten over COVID-19 meegestuurd naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat gebeurt automatisch.

In mei kwam het RIVM erachter dat niet alle audiobestanden waren verwijderd. Begin juni is dat aan het ministerie gemeld met het verzoek om de audiofragmenten te verwijderen. Maar met dat signaal is volgens Kuipers niets gedaan.

Op 14 oktober hoorde hij pas dat er opnamen van het OMT op zijn ministerie zijn. Kuipers wil dat de procedure voor de opslag en verwijdering wordt aangepast, zodat de bestanden beter beveiligd zijn en tijdig worden vernietigd.

Kuipers wil audio niet openbaar maken

Kuipers wil de tapes waar het om gaat wel bewaren, maar niet openbaar maken. De minister vindt het niet goed als de leden van het OMT niet meer vrijuit spreken uit angst dat de gesprekken openbaar worden. Dat is niet goed voor de gedachtevorming, vindt Kuipers. Als het OMT niet goed functioneert, raakt dat het belang van de Staat en van de maatschappij, benadrukt hij.

De Tweede Kamer is verontwaardigd en wil meer informatie. Na het herfstreces wil de Kamer zo snel mogelijk met de minister in debat.

De SP probeerde donderdag tevergeefs een debat te regelen, omdat Kuipers de Kamer meerdere keren verkeerd heeft geïnformeerd. Ook de PVV en andere oppositiepartijen wilden hiervoor het begrotingsdebat van donderdag verplaatsen. Maar een meerderheid wil eerst meer informatie en snel na het herfstreces een debat.