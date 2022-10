De gezondheidsinspectie heeft sinds de zomer zestien artsen een boete opgelegd, omdat zij de verkeerde middelen voorschreven bij COVID-19. De hoogste boete bedroeg bijna 13.000 euro en was voor een arts die zo'n 150 keer het verkeerde recept schreef.

Het gaat om het omstreden gebruik van ivermectine (tegen parasieten) en hydroxychloroquine (vooral tegen malaria) tegen corona. Deze middelen zijn al sinds het begin van de coronacrisis in beeld. Maar de effecten en veiligheid van het gebruik zijn in het geval van COVID-19 twijfelachtig.

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat deze middelen werken tegen de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. Ook kan het gebruik onveilig zijn. Daarom mogen artsen ze niet voorschrijven als medicijn tegen corona.

In Nederland mogen artsen geen geneesmiddelen voorschrijven die voor andere ziekten bedoeld zijn. Er zijn uitzonderingen, maar daar moeten dan wel protocollen of zogenoemde standaarden voor zijn opgesteld. En dat is bij ivermectine en hydroxychloroquine niet het geval. "Sterker nog, in de standaarden en protocollen van de beroepsgroep staat expliciet dat voor het offlabelgebruik van deze middelen bij COVID-19 geen plek is", zegt de inspectie.

De beboete artsen staan allemaal in het BIG-register. Om wat voor dokters het precies gaat, deelt de inspectie niet. Het totale aantal boetes staat nu op zeventien, want vorig jaar werd er ook al een van 3.000 euro opgelegd. Of er nog meer boetes zullen volgen, weet de inspectie niet.