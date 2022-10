Bedrijven en organisaties hoeven voorlopig geen nieuwe coronamaatregelen te nemen, maar het staat ze wel vrij om dat te doen. Dat laat minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) donderdag weten. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames stijgt al wekenlang en het kabinet verhoogde onlangs het coronarisiconiveau.

Kuipers ziet wel dat sommige zorginstellingen medewerkers mondkapjes laten dragen en dat er in winkels weer ontsmettingspompjes staan. "Ik juich dergelijke initiatieven toe", laat de minister weten.

Bij deze coronagolf ligt de bestrijding van het coronavirus deels bij de horeca, kapsalons en andere sectoren. In de zomer zijn plannen gemaakt om Nederland met een zogenoemde maatregelenladder voor te bereiden op een coronagolf.

Die ladder kent vier niveaus. Van laag naar hoog zijn dat basismaatregelen, preventiemaatregelen, interventiemaatregelen en noodremmaatregelen. De sectoren staan nu op het basisniveau. Als ze een stapje omhooggaan, kan dit betekenen dat bedrijven bijvoorbeeld looproutes moeten uitstippelen en kuchschermen moeten ophangen en dat bezoekers een tijdvak moeten reserveren om langs te komen.

Volgens Kuipers is het voor sectoren "nog niet nodig" om collectief de stap naar de preventieve fase te zetten.

Kabinet verhoogde al wel het corona-alarmniveau

Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen weken snel toegenomen en daarmee ook de druk op de zorg. Het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen is in een maand tijd gestegen van ruim 400 naar meer dan 1.100.

Precies een jaar geleden lagen er minder dan vierhonderd coronapatiënten in de ziekenhuizen. Ongeveer een maand later (half november) was dat aantal tot boven de tweeduizend gestegen. Begin december piekte de golf op meer dan 2.800 opgenomen coronapatiënten.

Om de corona-epidemie te monitoren, gebruikt de overheid de zogeheten coronathermometer. Die staat sinds dinsdag niet meer op het laagste niveau, maar een stapje erboven. Kuipers zegt dat de overheid de ontwikkeling scherp in de gaten houdt en met nieuwe berichten komt als "het epidemiologisch beeld en de situatie in de zorg verslechteren".