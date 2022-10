In de komende twee weken wordt de herhaalprik voor iedereen tussen de twaalf en zestig jaar beschikbaar gesteld. Volgende week zijn eerst de veertig- tot zestigjarigen aan de beurt. Iedereen van twaalf tot veertig volgt "in principe de week erna", zei minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) donderdag in de Tweede Kamer.

Onder anderen zorgmedewerkers en kwetsbare personen kunnen op dit moment al de extra vaccinatie halen.

Omdat het om heel veel mensen gaat, zal niet iedereen direct de prik kunnen krijgen. Maar het betekent volgens Kuipers wel "dat mensen binnen nu en heel korte termijn die mogelijkheid krijgen".

Er valt geen uitnodigingsbrief op de deurmat. De GGD'en en het RIVM geven elke dag online aan welke leeftijdsgroepen via planjeprik.nl een herhaalprik kunnen aanvragen. Die informatie wordt ook via sociale media gecommuniceerd, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid in gesprek met NU.nl.

Iedereen van twaalf jaar en ouder die de eerste prik of prikken heeft gehad, kan de herhaalprik krijgen. Die moet de afweer een oppepper geven. Ouderen, mensen met medische risico's en zorgmedewerkers kregen de afgelopen weken voorrang.

Volgens de cijfers van dinsdag hebben bijna 1,3 miljoen mensen die herhaalprik laten zetten, onder wie ruim een derde van alle zeventigplussers.

Coronacijfers lopen op, maar nog onduidelijk of maatregelen komen

Het aantal positieve coronatests loopt de laatste weken snel op. Omdat zelftests thuis niet worden meegeteld, kan het werkelijke aantal besmettingen nog groter zijn.

Of er maatregelen komen, hangt volgens Kuipers af van het aantal besmettingen en van hoe ziek mensen worden bij besmetting. Van de omikronvariant die nu rondgaat, worden mensen over het algemeen niet heel ziek.

Beperkingen hangen ook af van hoe goed mensen beschermd zijn. Volgens Kuipers "helpt het vaccinatieprogramma dan heel erg. Dat voorkomt besmettingen, het voorkomt ernstig ziek worden en het voorkomt waarschijnlijk ook langdurige klachten na besmetting."

Verbetering: NU.nl meldde eerst dat twaalf- tot zestigjarigen een uitnodigingsbrief thuis konden verwachten. Dat klopt niet. Het ministerie, RIVM en de GGD'en communiceren online over welke leeftijdsgroepen aan de beurt zijn voor hun prik.