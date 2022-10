Het is nog steeds onduidelijk welk effect de scholensluiting op de verspreiding van het coronavirus had. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) woensdag in een rapport.

De tweede scholensluiting, die halverwege december 2020 inging, zorgde voor "verwarring en frustratie" bij ouders.

De oorzaak daarvan lag bij de onduidelijke communicatie van het kabinet. Het kabinet zei dat de scholensluiting vooral bedoeld was om ouders thuis te laten werken en niet om kinderen te beschermen. Het effect "op het dempen van de pandemie" is onduidelijk, schrijft de OVV.

Het invoeren van een thuiswerkplicht had volgens de OVV een maatregel kunnen zijn die het kabinet had kunnen nemen. Daar zouden kinderen niet de dupe van zijn.

Vooraf heeft het OMT niet berekend wat het gevolg van de sluiting voor de virusverspreiding zou zijn. Ook na de eerste scholensluiting (maart 2020) zijn geen berekeningen gemaakt.

Daardoor kon in december 2020 geen gebruik worden gemaakt van eventuele berekeningen over de effecten op de verspreiding van het coronavirus.

Een tweede punt over de scholensluitingen dat de OVV aanstipt, is de lering die eruit is getrokken. Die kwam niet voort uit een duidelijke evaluatie, maar diende zichzelf vooral toevallig aan.