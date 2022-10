De stijging van het aantal coronabesmettingen vlakt af. Dat blijkt uit vrijgegeven data van het RIVM. Desondanks adviseert het instituut om het zogeheten coronarisiconiveau te verhogen. Dat betekent dat aan bedrijven gevraagd wordt om nieuwe (kleine) coronamaatregelen in te zetten. Het zegt niet automatisch dat er coronabeperkingen worden ingevoerd.

Het coronarisiconiveau was de afgelopen maanden 'laag'. Dat betekent dat de impact van het coronavirus op de zorg en de samenleving niet zorgwekkend wordt geacht. In de nieuwe fase is er een 'verhoogd' risico op impact van het coronavirus op de zorg en de samenleving. Vooral kwetsbare mensen, zoals ouderen en personen met gezondheidsklachten, lopen meer risico op ziektelast.

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 23.700 positieve tests geregistreerd. Dat is een stijging van 24 procent ten opzichte van één week eerder. Toen werden er 19.000 positieve tests gemeld door het RIVM, wat een stijging van 55 procent was ten opzichte van de voorgaande week.

Het aantal ziekenhuisopnames is opnieuw flink gestegen. Binnen een week zijn 693 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. Bij 601 van hen was COVID-19 de reden van de opname. Ter vergelijking: vorige week ging het om 561 opnames, waarvan 485 vanwege corona.

In de ziekenhuizen wordt het dan ook steeds drukker. Maandag werd het grootste aantal opgenomen coronapatiënten sinds 20 juli gemeld. Er lagen 1.126 positief geteste mensen in ziekenhuizen. Dat aantal is dinsdag toegenomen naar 1.160. Veruit het grootste aantal coronapatiënten ligt op verpleegafdelingen (1.113)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames in de afgelopen drie weken: Afgelopen zeven dagen: 693 (waarvan 601 vanwege COVID-19)

Voorgaande week: 561 opnames (485 vanwege COVID-19)

Week daarvoor: 485 opnames (380 vanwege COVID-19)

