Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) verhoogt het coronarisiconiveau op advies van het RIVM. Dat laat de minister dinsdag weten. Het nieuwe alarmniveau betekent niet automatisch dat er nieuwe maatregelen volgen. Wel worden kwetsbare mensen nadrukkelijk opgeroepen om de herhaalprik te halen. Het aantal ziekenhuisopnames en besmettingen is de afgelopen week opnieuw gestegen.

Het coronarisiconiveau was de afgelopen maanden 'laag'. Dat betekent dat de impact van het virus op de zorg en de samenleving niet als zorgwekkend wordt gezien.

In de nieuwe fase is er een 'verhoogd' risico op de impact van het coronavirus op de zorg en de samenleving. Vooral kwetsbare mensen, zoals ouderen en personen met gezondheidsklachten, lopen meer risico om ziek te worden. Kuipers roept hen ertoe op de herhaalprik te halen.

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 23.700 positieve tests geregistreerd. Dat is een stijging van 24 procent ten opzichte van een week eerder. Toch is er sprake van een afvlakking van het aantal positieve tests. Vorige week werden 19.000 positieve tests gemeld door het RIVM. Dat was een stijging van 55 procent ten opzichte van een week eerder.

Het aantal ziekenhuisopnames is opnieuw flink gestegen. In een week tijd zijn 693 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. Bij 601 van hen was COVID-19 de reden van de opname. Ter vergelijking: vorige week ging het om 561 opnames, waarvan 485 vanwege corona.

In de ziekenhuizen wordt het dan ook steeds drukker. Maandag werd het grootste aantal opgenomen coronapatiënten sinds 20 juli gemeld. Er lagen 1.126 positief geteste mensen in ziekenhuizen. Dat aantal is dinsdag toegenomen tot 1.160. Veruit de meeste coronapatiënten liggen op verpleegafdelingen (1.113)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames in de afgelopen drie weken: Afgelopen zeven dagen: 693 (waarvan 601 vanwege COVID-19)

Voorgaande week: 561 (waarvan 485 vanwege COVID-19)

Week daarvoor: 485 (waarvan 380 vanwege COVID-19)

Maatregelen zullen per sector verschillen

Coronamaatregelen worden tijdens deze golf op een iets andere manier bepaald. Sectoren hebben in de zomer zelf plannen aangeleverd en met het kabinet maatregelen per coronarisiconiveau besproken. De te nemen stappen liggen dus al maanden vast.

Voor de horeca kan het bijvoorbeeld betekenen dat nu op meer plaatsen looproutes worden aangebracht. Daarnaast adviseert het kabinet om zo veel mogelijk contactloos te betalen en basisadviezen waar mogelijk te benadrukken. Voor verschillende contactberoepen kan het betekenen dat personeel tijdens behandelingen vaker mondkapjes draagt.

De nieuwe, kleinere maatregelen zullen niet morgen overal al van kracht zijn. Het kabinet heeft met elke sector een overgangsperiode afgesproken. Die kan uiteenlopen van enkele dagen tot zeker een week.

Het kabinet geeft met dit beleid bedrijven meer verantwoordelijkheid. Ze worden als het ware zelf deels verantwoordelijk voor het bestrijden van de virusverspreiding in hun sector. Als de coronagolf niet onder controle komt, kan het kabinet later alsnog zelf maatregelen treffen.