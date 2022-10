Het Novavax-vaccin mag nu ook als herhaalprik worden gebruikt tegen COVID-19, heeft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid besloten. Iedereen vanaf achttien jaar kan voor Novavax kiezen. Het is alleen nog steeds niet zeker of het als herhaalprik voldoende beschermt bij een besmetting met de omikronvariant.

Het Novavax-vaccin zou niet de eerste keuze moeten zijn voor de herhaalprik tegen COVID-19, adviseerde de Gezondheidsraad vorige week. Het is namelijk niet zeker of het als herhaalprik voldoende beschermt bij een besmetting met de omikronvariant. De voorkeur gaat daarom uit naar mRNA-vaccins, zoals die van Moderna of Pfizer.

Wel is volgens het ministerie duidelijk dat een Novavax-vaccin beter beschermt dan helemaal geen vaccin. Er zijn mensen die liever geen mRNA-vaccinatie willen omdat ze daar bijvoorbeeld een allergische reactie op hebben gehad. Voor hen biedt het Novacax-vaccin een alternatief op de Moderna- en Pfizer-vaccinaties.

Novavax kan sinds afgelopen maart al gebruikt worden in de basisserie voor iedereen vanaf twaalf jaar. Voor de herhaalprik geldt dat alleen mensen vanaf achttien jaar voor Novavax kunnen kiezen. De bijwerkingen zijn meestal mild en vergelijkbaar met die van mRNA-vaccins.

Vanaf half september zijn mensen die meer risico lopen om ernstig ziek te worden van een coronabesmetting, uitgenodigd voor een herhaalprik. Zorgmedewerkers en mensen die elk jaar een griepprik halen, kregen ook een uitnodiging. Het is nog niet bekend wanneer de rest van de Nederlanders aan de beurt is, maar het ministerie verwacht dat dit binnen enkele weken het geval is.