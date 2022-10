Nederland bevindt zich weer in een coronagolf. Voor de eerste keer wordt het nieuwe bestrijdingsplan van het kabinet getest. Anders is dat potentiële maatregelen al maandenlang bekend zijn. Maar wanneer ze precies worden ingezet, is onzeker. Dit is wat we wél weten.

De potentiële maatregelen zijn ditmaal niet volledig afkomstig van deskundigen. Sectoren zoals de horeca, het onderwijs en verpleeghuizen hebben zelf plannen aangeleverd. Daarin staan vooral hygiënemaatregelen en goede ventilatie centraal.

Het kabinet vroeg een plan van de sectoren, "omdat zij door hun ervaringen weten wat wél en niet werkt". Dat zei minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) in juni. Ook zorgt deze werkwijze ervoor dat sectoren bekend zijn met alle maatregelen. Als het kabinet actie onderneemt, zal het niet meer als een verrassing overkomen.

De maatregelen van de sectoren zijn getoetst door onafhankelijke experts. Zij hebben waar nodig extra maatregelen aangeleverd. Een overzicht per sector kan je hier lezen.

Het hangt af van de coronasituatie van of een maatregel wordt ingezet. Zo zijn de potentiële acties vastgelegd in een 'ladder'. Die ladder is onderverdeeld in vier 'risiconiveaus'. In de eerste fase zijn er geen of amper zorgen, terwijl in fase vier alle alarmbellen afgaan. Momenteel zit Nederland nog in de laagste fase.

Zo wordt bepaald welk risiconiveau actief is

Het is niet duidelijk welke criteria bepalen of er sprake moet zijn van een hoger (of lager) risiconiveau. Een woordvoerder van minister Kuipers legt in gesprek met NU.nl uit welke stappen worden doorlopen.

Deskundigen van het RIVM komen elke twee weken bij elkaar. Zij beoordelen de situatie op basis van data en adviseren het kabinet.

Kabinet neemt het advies aan en kan op basis daarvan beslissen welke maatregelen uit de 'ladder' nodig zijn.

Keuzes worden voorgelegd aan het Outbreak Management Team (OMT) en Maatschappelijk Impact Team (MIT). Zij geven definitief advies over welke te nemen maatregelen.

Daarna neemt het kabinet een besluit en wordt de Kamer geïnformeerd

Sectoren zijn blij met nieuwe coronaplannen

Sectoren zijn tot dusver blij met de gang van zaken, blijkt uit een rondgang van NU.nl. Zo laten voetbalbond KNVB, werkgeversvereniging AWVN, branchevereniging INretail en zorgorganisatie ActiZ zich lovend uit over de sectorplannen.

"We zijn goed voorbereid om maatregelen te nemen", meent een woordvoerder van de AWVN. "We kunnen in veel gevallen snel overgaan tot thuiswerken. Ook fysieke maatregelen, zoals spatschermen en het uitdelen van mondkapjes, zijn snel ingevoerd als het moet."

Ook INretail benadrukt verder dat de branche klaar is om maatregelen te nemen als de besmettingen toenemen. Daar sluiten de horeca en ActiZ zich bij aan. "De handreiking biedt voldoende houvast en richting", vindt de ActiZ-woordvoerder.

Een woordvoerder van de KNVB besluit met een klein kritiekpunt. "Het is niet de eerste keer dat we in een golf terechtkomen, dus het is makkelijker om ermee om te gaan. Maar het blijft heel moeilijk voorspellen wat je straks allemaal kan doen."