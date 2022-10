Wanneer krijg ik mijn nieuwe vaccinatieoproep? En hoe weet ik welke prik ik straks krijg? Voor veel Nederlanders die zijn gevaccineerd tegen het coronavirus is het al even geleden dat ze hun laatste prik hebben gehad. NU.nl behandelt daarom zes prangende vragen over de herhaalprik.

NU.nl ontvangt signalen dat mensen die nog niet officieel aan de beurt zijn, toch al een herhaalprik kunnen halen. Hoe zit dat?

Ernst Moeksis, woordvoerder van de overkoepelende GGD GHOR, bevestigt dat dit gebeurt. Dat komt doordat online controles zijn weggehaald zodat zorgpersoneel zonder vertraging prikken kan inplannen. "Maar daardoor kan er ook misbruik van worden gemaakt", beaamt Moeksis. Iedereen kan daardoor een valse leeftijd opgeven, en de GGD's weten niet wie er echt actief is in de zorg en dus nu al mag komen.

Hij roept mensen op om de prikvolgorde te respecteren. "Die is zo gemaakt zodat kwetsbaren en mensen die met kwetsbaren werken zo snel mogelijk een prik kunnen krijgen. Maar mensen kunnen het systeem omzeilen."

Moeksis zegt dat het 'trucje' vorige week op Twitter werd gedeeld. "Sindsdien hebben we gelukkig geen plotselinge, onverwacht grote toename gezien van het aantal prikafspraken."

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over het coronavirus

Hoeveel prikken zijn er gepland en is er nog veel ruimte over?

Vorige week werd bij bijna 450.000 mensen een herhaalprik gezet. Deze week zijn dat er naar verwachting zo'n 605.000. Dat terwijl aan het begin van deze week in totaal 'pas' 700.000 mensen een herhaalprik hadden gehad.

GGD-woordvoerder Moeksis is niet ontevreden over die aantallen. "Sommige GGD's hebben het druk en sommige iets minder. Wij hebben capaciteit voor 700.000 prikken per week, dus er is nog wat ruimte."

Wat volgens hem ook meespeelt, zijn de besmettingen die Nederlanders in de afgelopen maanden opliepen. "Je moet als je hersteld bent van corona drie maanden wachten voor een herhaalprik. Die mensen kunnen dus nog geen afspraak maken."

Wanneer mag ik de coronaprik halen? Wordt dit wel goed genoeg gecommuniceerd?

Vanaf half september zijn mensen uitgenodigd die meer risico lopen om ernstig ziek te worden van een coronabesmetting. Zorgmedewerkers en mensen die elk jaar een griepprik halen, kregen ook een uitnodiging.

Na deze groepen mogen alle twaalfplussers die dat willen een herhaalprik halen, maar wanneer is dat? "We verwachten dat iedereen binnen enkele weken kan komen voor het vaccin", zegt de woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Wanneer precies, dat kan hij op dit moment niet zeggen. "We wachten nog even af hoeveel mensen er nu komen."

Hoe de overheid iedereen straks op de hoogte brengt, blijft ook nog even spannend. In ieder geval niet per brief, zegt de woordvoerder van VWS. "We weten nog niet hoe we het bekendmaken. Maar we zorgen ervoor dat het duidelijk wordt."

Kan ik kiezen welke herhaalprik ik krijg?

Nee, dat kan niet. Er zijn momenteel maar twee opties: Pfizer en Moderna. Welk vaccin je krijgt, hangt af van je leeftijd. "Als je jonger bent dan 45 jaar ontvang je een Pfizer-herhaalprik, en vanaf 45 jaar krijg je een Moderna-dosis", licht een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid toe.

Op korte termijn is er mogelijk een derde kandidaat: Novavax. De Gezondheidsraad heeft het vaccin goedgekeurd voor gebruik als herhaalprik. Het vaccin is veilig, maar er zijn minder gegevens bekend over de bescherming tegen ernstige COVID-19. Daarom geeft de raad alsnog de voorkeur aan Pfizer en Moderna.

Het kabinet moet nog met een reactie komen op het advies. Mogelijk wordt Novavax beschikbaar gesteld aan mensen die Pfizer en Moderna niet zien zitten, of als zij slecht op die vaccins reageerden bij eerdere vaccinatierondes.

95 Nieuwe prikronde van start: dit is aangepast aan het coronavaccin

Beschermen de huidige boosterprikken wel tegen (de nieuwste) varianten?

De vernieuwde Pfizer- en Moderna-vaccins zijn aangepast om beter te beschermen tegen coronavirusvarianten. Ook tegen de huidige omikronvariant.

Daar moet de kanttekening bij worden geplaatst dat de precieze bescherming nog onzeker is. Experts verwachten dat de herhaalprik vooral kwetsbare mensen in de wintermaanden extra kan beschermen tegen ernstig ziek worden.

Door de herhaalprik maak je meer antistoffen aan. Je traint als het ware je afweersysteem om het virus te herkennen.

Worden er überhaupt nog eerste en tweede prikken gezet?

Ja, maar zeer weinig. Dat komt vooral doordat al ruim 12,5 miljoen mensen de zogeheten 'basisserie' hebben afgerond. In de afgelopen zeven dagen werden bij 651 mensen een prik gezet uit de basisserie. Ter vergelijking: bijna 450.000 mensen gingen in die periode op voor een herhaalprik.