Het aantal besmettingen in verpleeghuizen en onder thuiswonende zeventigplussers schiet omhoog. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en deskundigen maken zich nog geen (grote) zorgen. Verpleeghuizen treffen al wél extra maatregelen. Zo keert het mondkapje op steeds meer plekken terug.

Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en brancheverenigingen ActiZ en Verenso zeggen die signalen te hebben ontvangen. Zo worden er weer mondkapjes neergelegd bij ingangen. Bezoekers wordt gevraagd om ze te dragen en personeel moet bij een lichte verkoudheid met een mondkapje aan het werk.

In sommige instellingen geldt zelfs al een volledige mondkapjesplicht. Marita de Kleijne, voorzitter van V&VN Verzorgenden en werkzaam in een verpleeghuis, spreekt van "alert beleid, dat anticipeert op grotere problemen".

De nieuwe coronacijfers: 19.031 bevestigde besmettingen in één week (+55%)

Veel nieuwe besmettingen in verpleeghuizen gemeld (+47%)

561 nieuwe ziekenhuisopnames in één week (+22%)

38 nieuwe ic-opnames in één week (+52%)

Zorgen over personeelstekort en ziekteverzuim

De verpleeghuizen maken zich vooral zorgen over ziekteverzuim van het personeel. Er geldt al een tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden. "De afwezigheid van personeel door corona is een toenemend knelpunt", zegt een ActiZ-woordvoerder.

Over de gezondheid van bewoners zijn minder zorgen, in vergelijking met eerdere coronagolven. Zo zijn de huidige coronavirusvarianten minder ziekmakend. "We zien dat bewoners aanzienlijk minder ziek zijn dan in andere coronagolven", beaamt De Kleijne.

Cijfers van het coronadashboard bevestigen dat. Zo is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames snel gestegen, maar overlijdt gemiddeld 'slechts' één verpleeghuisbewoner met COVID-19 per dag. In Nederland wonen in totaal zo'n 125.000 mensen in een verpleeghuis.

Verenso-voorzitter Jacqueline de Groot voegt toe dat bewoners nu ook veel beter beschermd zijn. "Een groot deel van de bewoners heeft de eerste prikken, boosters én de herhaalprik al gehad. We proberen hen zo goed mogelijk te beschermen."

Verpleeghuizen hebben eigen 'anticoronaplan'

Verpleeghuizen treffen de maatregelen op eigen initiatief. Dat is onderdeel van de nieuwe strategie van het kabinet. Een groot deel van de coronabestrijding is neergelegd bij sectoren. Die moeten zelf plannen maken en uitvoeren om corona-uitbraken te voorkomen.

Volgens een woordvoerder van V&VN houden verpleeghuizen zich aan de samengestelde leidraad. "Ze zien dat het risiconiveau lokaal stijgt. Daarna wordt de beslissing genomen om het mondkapje preventief te laten terugkeren."

De Groot zegt dat het zelfbedachte beleid de sector "alert houdt" en tot maatwerk per locatie kan leiden. "Iedereen doet wat die moet doen. We hebben met de kwetsbaarsten in de samenleving te maken en we moeten voorkomen dat het zo ernstig wordt als in eerdere golven. De kwaliteit van het leven moeten we bewaken."