Mensen met een medische indicatie kunnen eerder dan verwacht een afspraak maken voor hun herhaalprik tegen COVID-19. Zij krijgen hierover binnen nu en twee weken een brief van hun huisarts waarmee ze voorrang krijgen bij het plannen.

Het gaat om de zogenoemde 'griepprikgroep'. Deze mensen kunnen vanaf dinsdag online een afspraak maken zodra zij hun uitnodigingsbrief hebben ontvangen.

De huisartsen zijn verantwoordelijk voor het versturen van de uitnodigingsbrief en zullen die "binnen nu en twee weken" versturen, zegt de GGD.

Eerder zei de koepelorganisatie dat de griepprikgroep vanaf 10 oktober een afspraak zou kunnen maken voor de nieuwe boostervaccinatie.

Ouderen, zwangeren en zieken

Onder anderen zestigplussers, zwangeren en mensen met een longaandoening, een hartziekte of nierklachten komen in aanmerking voor de griepprik. GGD GHOR zegt op de website dat in dit geval de personen uit de griepprikgroep die nog geen zestig jaar oud zijn al een afspraak mogen maken.

Iedereen die is geboren in het jaar 1955 of daarvoor kan inmiddels een afspraak maken voor de geüpdatete boostervaccinatie. Of mensen tussen de 60 en 66 jaar binnenkort ook hun afspraak kunnen inplannen, is nog onduidelijk.