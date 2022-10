Het aantal positieve coronatests en ziekenhuisopnames stijgt snel. Daarmee is de najaarsgolf officieel begonnen, concludeert het RIVM dinsdag. Het instituut adviseert mensen om zichzelf te testen bij klachten, thuis te blijven na een positieve test en een herhaalprik te halen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 19.031 positieve tests geregistreerd. Dat is een stijging van 55 procent ten opzichte van de voorgaande week. Toen kwamen zo'n 12.000 besmettingen aan het licht. Dat was al een stijging van 39 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor.

Ook het aantal ziekenhuisopnames is snel gestegen. Binnen een week zijn 561 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. Bij 485 van hen was COVID-19 de reden van de opname. Ter vergelijking: vorige week ging het om 458 opnames, waarvan 380 vanwege corona.

In de ziekenhuizen wordt het ook steeds drukker. Nu worden zo'n 870 coronapatiënten behandeld. Dat is het grootste aantal in ruim twee maanden tijd. Maandag werd ook de grootste stijging van het aantal ziekenhuisopnames in een weekend sinds 14 maart genoteerd.

Het is vooralsnog vooral druk op verpleegafdelingen. Op ic-afdelingen liggen 33 coronapatiënten. In de afgelopen week waren er in totaal 38 opnames. Daar moet de kanttekening bij worden geplaatst dat een op de drie nieuwe coronapatiënten op de ic's om een andere reden is opgenomen. Desondanks is er sprake van een sterke stijging: vorige week meldde het RIVM in totaal slechts 25 nieuwe ic-opnames.

Het wordt ook drukker in de teststraten. Vorige week lieten ruim 23.000 mensen zich testen, tegenover 15.000 bij de vorige weekupdate. Het is het grootste aantal testen in acht weken tijd. Het verklaart niet de stijging van de coronacijfers: het percentage positieve coronatesten steeg namelijk ook.