De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde vorige week dat het einde van de coronapandemie in zicht is. Maar wat betekent dat voor het naderende najaar en de winter? We moeten er in ieder geval rekening mee houden dat het coronavirus de komende maanden nog flink wat overlast gaat veroorzaken, zegt viroloog Marion Koopmans tegen NU.nl.

We kunnen het coronavirus komende winter nog niet achter ons laten, denkt Koopmans.

"We moeten er serieus rekening mee houden dat het virus overlast gaat geven. Het aantal ziekenhuisopnames zal waarschijnlijk kleiner zijn dan in eerdere golven, maar zal niet nul zijn. En zeker in de winter kan er in ziekenhuizen niet heel veel bij", zegt de hoogleraar virologie van het Erasmus MC.

Koopmans doelt op de griepgolf die elk jaar tot veel ziekenhuisopnames leidt. Ook voor corona leidde dat tot krapte in de ziekenhuizen, en ook toen moesten soms operaties afgezegd worden omdat er geen plek meer was.

Toename van aantal ziekenhuisopnames verwacht

Er liggen nu ruim vierhonderd coronapatiënten op een verpleegafdeling in het ziekenhuis. Op het hoogtepunt van het coronagolfje van afgelopen zomer waren dat er iets meer dan duizend. Op de intensivecareafdelingen lagen de hele zomer enkele tientallen mensen met corona.

Koopmans verwacht een toename van het aantal ziekenhuisopnames, ondanks de onvoorspelbaarheid van het virus. "Hoe groot dat aantal wordt, hangt ook af van bijvoorbeeld nieuwe varianten."

“Onze zorg is niet zo ingericht dat we een flinke reserve hebben.” Marion Koopmans, viroloog

"Zelfs als de toename niet dramatisch is, zullen het er waarschijnlijk wel flink meer zijn dan nu", legt ze uit. "Stel dat een coronagolf en influenzagolf (griep, red.) samen gaan vallen, dan kan het weer hard gaan. Onze zorg is niet zo ingericht dat we een flinke reserve hebben. Als er patiënten bij komen, kan er iets anders niet."

Daarom benadrukt ze het belang van de "basismaatregelen": thuisblijven bij klachten, zelftests gebruiken, voorzichtig zijn bij kwetsbare mensen en goed ventileren.

"Ik vind dat dat te ver is weggezakt. Ik mis daar de publieksvoorlichting ook wel in", zegt ze. "Natuurlijk mag iedereen genieten, dat vind ik ook fijn. Maar het virus is niet weg. Houd er rekening mee dat we in het najaar altijd problemen met infecties hebben."

De viroloog van het Erasmus MC houdt er rekening mee dat er komende winter toch weer een gedeeltelijk thuiswerkadvies komt. Net als het advies om onderling afstand te houden en drukte te mijden. Het zou ook kunnen dat harder ingrijpen nodig is, maar wat er dan nodig is, durft ze niet te voorspellen.

Corona en influenza kunnen tot drukte in de ziekenhuizen leiden. Corona en influenza kunnen tot drukte in de ziekenhuizen leiden. Foto: Getty Images

'Vaccineren van belang om maatregelen te voorkomen'

Als je coronamaatregelen zo lang mogelijk wil uitstellen, is het volgens arts-microbioloog Marc Bonten van groot belang dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren.

"Het wordt hopelijk de eerste winter zonder maatregelen. Dat is te danken aan de vaccins en voor een deel aan alle doorgemaakte infecties", zegt de arts-microbioloog van het UMC Utrecht. "Iedereen die zeker geen maatregelen wil, zou zich moeten laten vaccineren."

Deze week bleek uit onderzoek van I&O Research dat de bereidheid om een herhaalprik te halen veel lager ligt dan de toenmalige bereidheid om de eerste coronaprikken te halen. Twee derde van de mensen die een booster hebben gekregen, zegt ook de volgende herhaalprik te nemen.

Bonten durft niet te zeggen of daarmee genoeg immuniteit wordt opgebouwd. "Het zou kunnen dat het voldoende is. Maar als het onvoldoende blijkt te zijn, is het al te laat." Hij vindt dan ook dat de overheid het belang van de herhaalprik "echt beter" moet uitleggen.

Marjolein Knoester, arts-microbioloog van het UMCG, verwacht dat het na komende winter gedaan is met de coronamaatregelen. "De coronagolf zou elk jaar iets lager moeten worden, doordat ons immuunsysteem gewend raakt aan de varianten. Zeker als ook een grote groep mensen zich laat vaccineren."

"Ik verwacht dat dit de laatste winter wordt waarin we allemaal druk zijn met dit virus. Daarna hebben we een virus erbij dat griepachtige verschijnselen veroorzaakt in de winter. Maar we moeten niet te vroeg juichen. We moeten deze winter nog wel doorkomen", benadrukt ze.