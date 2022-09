De coronapandemie is nog niet helemaal voorbij, maar het einde komt in zicht. Dat heeft de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, woensdag gezegd.

Volgens de VN-organisatie is afgelopen week het kleinste aantal coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd sinds de eerste golf in maart 2020.

De WHO verwacht dat er nog meer golven komen, maar de wereld beschikt nu over vaccins en antivirale middelen om de gevolgen te beheersen. Dat zei de Amerikaanse epidemioloog Maria Van Kerkhove, die namens de WHO verantwoordelijk is voor de bestrijding van het coronavirus.

Ghebreyesus drong erop aan dat landen waakzaam moeten blijven en vergeleek de pandemie met een marathon. "Nu is het moment om harder te gaan rennen en ons ervan te verzekeren dat we over de finishlijn komen en de beloningen voor al ons harde werk kunnen opstrijken."

Landen moeten zorgen dat coronabeleid op orde is

Volgens de WHO-baas moeten landen ervoor zorgen dat hun beleid rondom het coronavirus en mogelijke toekomstige virussen op orde is. Ook vindt hij dat ze al hun inwoners die tot een risicogroep behoren moeten vaccineren en op de aanwezigheid van het coronavirus blijven testen.

Landen moeten daarnaast zorgen dat hun voorraden aan medicijnen en medische hulpmiddelen op peil blijven en ze genoeg zorgmedewerkers hebben.

"We verwachten dat er toekomstige besmettingsgolven zullen zijn, mogelijk op verschillende momenten op verschillende plekken op de wereld. Die golven worden veroorzaakt door verschillende omikronvarianten of andere zorgwekkende varianten", zei epidemioloog Van Kerkhove.

Volgens de WHO zijn in totaal wereldwijd ruim 606 miljoen coronabesmettingen bevestigd, die hebben geleid tot de dood van bijna 6,5 miljoen mensen. De werkelijke aantallen zijn waarschijnlijk groter.

Ook het aantal nieuwe besmettingen met het apenpokkenvirus neemt momenteel af. De WHO roept landen op alert te blijven. "Voor de aanpak van de apenpokken geldt hetzelfde als voor corona: het is niet de tijd om te ontspannen of om de aandacht te laten verslappen", zei de WHO-baas.