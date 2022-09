Het aantal Nederlandse jongeren dat antidepressiva slikt, is in de coronaperiode flink toegenomen. De stijging onder mannen is 11 procent, bij jonge vrouwen gaat het om een toename van bijna 20 procent. Tijdens de pandemie waarschuwden experts al dat jongeren hard werden getroffen door de coronamaatregelen van het kabinet.

Hun sociale contacten, zowel op school als in hun vrije tijd, kwamen voor maanden stil te liggen. Dat stelt onderzoeksinstituut Nivel maandag naar aanleiding van een verhaal in Trouw.

In de eerste helft van 2022 kregen 330 van de 100.000 vrouwen een antidepressivum voorgeschreven. In 2019 ging het om 262 op de 100.000 vrouwen.

In eerder onderzoek van Nivel kwam al naar voren dat jongeren tijdens de coronapandemie vaker last hadden van angstige of depressieve gevoelens dan ervoor.

Na coronamaatregelen minder klachten, maar niet minder pillen

Nivel heeft niet onderzocht of er nu ook meer jongeren met een depressie of angststoornis zijn dan voor de pandemie. Over het algemeen is in andere onderzoeken te zien dat de lichamelijke en psychische klachten bij jongeren afnamen toen coronamaatregelen werden versoepeld.

Deze afname is echter niet te zien in het aantal voorschriften van antidepressiva. "Dat kan komen doordat antidepressiva doorgaans voor langere tijd gebruikt worden. Of mogelijk nam de veerkracht van jongeren af met de tijd, bijvoorbeeld door moeite met de heropbouw van een sociaal leven", aldus Nivel.

Jongeren zuchten onder maatschappelijke problemen

Ook kunnen andere maatschappelijke problemen een rol spelen, ziet het onderzoeksinstituut. "Zoals moeite met het vinden van betaalbare woonruimte of oplopende inflatie, waardoor alles duurder wordt."

Nivel roept op om "oog te blijven hebben" voor de psychische gezondheid van deze groep jongeren, ook al zijn de meeste coronamaatregelen al enige tijd niet meer van kracht.