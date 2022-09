Noord-Korea wil rond november beginnen met een vaccinatiecampagne tegen COVID-19, maakt het staatspersbureau KCNA vrijdag bekend. Ongeveer een maand geleden verkondigde leider Kim Jong-un nog dat het land het coronavirus had overwonnen.

In een speech zei Kim dat het land zich moet voorbereiden op de winter. Hij herhaalde daarbij waarschuwingen van de wereldgezondheidsorganisatie WHO, die erop wees dat het aantal coronabesmettingen weer kan toenemen in de winter.

"Daarom moeten we alle inwoners ook aanraden maskers te dragen om hun gezondheid te beschermen", zei de Noord-Koreaanse leider. Die maatregel gaat ook per november in.

Voor zover bekend zijn in Noord-Korea nog geen mensen gevaccineerd tegen COVID-19. Waar de vaccins vandaan komen en van welke producent ze zijn, is niet duidelijk. Een Zuid-Koreaanse denktank berichtte dat Noord-Korea vorig jaar gratis AstraZeneca-vaccins had geweigerd vanwege zorgen over de bijwerkingen.

Het regime in Pyongyang, dat een streng coronabeleid uitvoert, bevestigde vier maanden geleden voor het eerst dat er besmettingen waren vastgesteld. Het land sprak over "koortspatiënten" in plaats van coronapatiënten. Het is niet bekend hoeveel besmettingen er precies zijn vastgesteld, doordat in het land geen grootschalige testmogelijkheden zijn.