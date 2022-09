Vandaag is weer een nieuwe vaccinatieronde van start gegaan. Op ons discussieplatform NUjij kwamen daar veel vragen over binnen. NU.nl beantwoordt er vijf.

Waarom nóg een prik?

Het kabinet houdt rekening met een nieuwe coronagolf in het najaar. "We kunnen ervan uitgaan dat er, als het straks wat kouder wordt en mensen binnen zitten, we weer meer infecties gaan zien", zegt Alma Tostmann, epidemioloog van het Radboudumc, tegen NU.nl.

Het OMT-V, het deel van het Outbreak Management Team dat over de vaccinaties gaat, adviseerde daarom in juli een nieuwe vaccinatieronde te starten. Dat moet de bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte op peil houden. Ook moet het ervoor zorgen dat de zorg bereikbaar blijft en veel ziekte onder personeel in bijvoorbeeld de horeca en sportscholen uitblijft.

Wanneer word ik uitgenodigd?

Vanaf half september worden mensen uitgenodigd die meer risico lopen om ernstig ziek te worden van een coronabesmetting. De GGD's gaan deze prikken zetten. Zorgmedewerkers en mensen die elk jaar een griepprik halen, krijgen dan ook een uitnodiging.

Na deze groepen mogen alle twaalfplussers die dat willen een herhaalprik halen. Wanneer precies, is nog niet bekend.

De herhaalprik kan drie maanden na de laatste coronaprik of besmetting worden gehaald.

Mensen met een hoger risico Mensen vanaf zestig jaar

Mensen vanaf twaalf jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de grieppriek

Bewoners van zorginstellingen

Mensen met het syndroom van Down

Wat zijn de gevolgen als er weinig animo is?

Het is lastig in te schatten wat de gevolgen precies zullen zijn. "Maar wie tot een risicogroep behoort, zoals ouderen, mensen met bepaalde aandoeningen of mensen met ernstig overgewicht, hebben nog steeds de kans om ernstig ziek te worden en in het ziekenhuis te belanden", aldus Tostmann.

"Voor de risicogroepen is het echt wel verstandig om die booster te nemen. Voor de eigen gezondheid, maar ook om te voorkomen dat de zorg weer vastloopt en nog meer zorg moet worden uitgesteld."

Heeft het zin een prik te halen als je jong en gezond bent?

Ook als je jonger bent, heeft een herhaalprik voordelen, zegt Tostmann. "Ongeveer drie maanden na een prik neemt de bescherming af. Het nieuwe vaccin is aangepast aan de omikronvariant en verkleint de kans dat je het virus kan doorgeven aan kwetsbaren."

Het nemen van een vaccin helpt daarbij ook tegen personeelsuitval. "Lang niet iedereen komt in het ziekenhuis terecht, maar veel mensen die besmet raken, zitten wel goed ziek thuis. Door een booster te nemen kun je de grote personeelsuitval zoals we die het afgelopen half jaar hebben gezien, een beetje inperken."

Ook jongeren kunnen langdurige covid oplopen na een infectie. Met een herhaalprik kan dat niet worden voorkomen, maar de kans wordt wel kleiner.

Blijft het bij een herhaalprik, of zijn er ook maatregelen nodig?

Volgens Tostmann hangt dat af van verschillende factoren. De belangrijkste factor is volgens haar hoeveel mensen een herhaalprik halen.

Daarbij is nog niet zeker welk coronavirusvariant we in de winter zullen hebben. "Is het deze omikronvariant, waar de impact relatief van meevalt, of komt er een nieuwe variant?"

Ook speelt volgens haar mee in hoeverre mensen zich aan de algemene adviezen houden, zoals testen na klachten en isolatie na een positieve test. Tot slot speelt ook het beleid een belangrijke rol. "Komt het kabinet pas met eventuele maatregelen als het in de zorg dreigt vast te lopen, of gaan we eerder inzetten op preventie? Je kunt beter vroeg ingrijpen om te voorkomen dat je later met zwaardere maatregelen komt te zitten."