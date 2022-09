De Europese geneesmiddelenwaakhond EMA is positief over de aangepaste coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. De vaccins bieden betere bescherming tegen de omikronvariant van het virus.

Dat heeft EMA donderdag bekendgemaakt, na een bijeenkomst van het comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik. De vaccins kunnen worden ingezet als boosterprik bij iedereen van twaalf jaar en ouder.

Het comité oordeelt dat de aangepaste vaccins zorgen voor een sterke afweerreactie tegen zowel de oorspronkelijke variant als de omikronvariant van het coronavirus. De bijwerkingen zijn vergelijkbaar met die van een boosterprik.

Ook de Europese Commissie moet nog groen licht geven voor het gebruik van de aangepaste vaccins. Dat volgt normaliter niet lang na een positief oordeel vanuit het EMA. Daarna kunnen de vaccins ook in Nederland worden gebruikt.

Pfizer kan volgende week al ruim miljoen doses leveren

Pfizer heeft gezegd dat Nederland volgende week al de eerste ladingen aangepaste coronavaccins kan krijgen. Het gaat om 1,4 miljoen doses. In de week daarna kunnen evenveel doses overhandigd worden. In totaal krijgt Nederland dit jaar 9,95 miljoen doses.

Nederland wil het aangepaste vaccin in principe gebruiken bij de komende vaccinatiecampagne. In het najaar kan iedereen van twaalf jaar en ouder die de eerste prikken heeft gehad een herhaalprik krijgen. Dat begint in september.

Mensen die een verhoogd risico lopen om na besmetting in een ziekenhuis te belanden of te overlijden, krijgen voorrang, net als mensen die in de zorg werken. De overheid houdt er rekening mee dat er in het najaar een nieuwe coronagolf komt, net als vorig jaar.