Ziekenhuizen hebben deze zomer amper uitgestelde zorg ingehaald. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dinsdag. De organisatie verwachtte een inhaalslag vanwege de relatieve coronarust. Het is niet duidelijk waarom de ziekenhuizen niet zijn toegekomen aan de uitgestelde zorg.

Volgens de NZa is het aantal mensen dat wacht op een behandeling in het ziekenhuis relatief gelijk aan het aantal wachtenden in juni. Ook de lengte van de gemiddelde wachttijd bleef stabiel hoog en in veel gevallen hoger dan de ideale situatie voorschrijft.

Er zijn bovendien geen tekenen dat de wachttijd binnenkort gaat dalen. Sterker nog, in de afgelopen periode hebben meer ziekenhuizen de planbare zorg afgeschaald. In juli draaide 41 procent van de ziekenhuizen op volle kracht terwijl dat in juni nog 52 procent was.

Ziekteverzuim en gebrekkige samenwerking mogelijke oorzaken

De NZa ziet twee oorzaken voor het uitblijven van de inhaalslag. Zo is het ziekteverzuim in de zorg nog altijd vrij hoog. In juli was zo'n 6,7 tot 9,1 procent van het personeel per afdeling ziek. In diezelfde maand in 2019 was dat 'slechts' 4,6 tot 6,3 procent.

Maar ziekteverzuim kan niet de hoofdreden zijn waarom de uitgestelde zorg nog niet is ingehaald. De NZa ziet namelijk grote regionale verschillen: in sommige regio's is het wél gelukt om een (kleine) inhaalslag te maken, ondanks het hoge ziekteverzuim.

Daarom hamert de NZa ook op een algehele betere samenwerking tussen zorgaanbieders, verzekeraars en instellingen. Op die manier wordt de doorstroming van patiënten in het hele land versneld én verbeterd, waardoor meer uitgestelde zorg kan worden ingehaald.

Het knelpunt in de doorstroming is "zicht op beschikbaarheid van de zorg", schrijft de NZa. De organisatie wil binnenkort zelf een onderzoek uitvoeren over hoe toegankelijk de zorg is.