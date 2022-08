Van de ernstig zieke coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, heeft 92 procent een jaar later nog altijd klachten. Ze hebben vooral last van pijn, kortademigheid, hevige vermoeidheid en problemen met hun geheugen of concentratie, melden onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam, Rijndam Revalidatie en zorginstelling Laurens. Volgens de onderzoekers worden de langetermijneffecten van de pandemie nog steeds onderschat.

Het is al langer bekend dat relatief veel mensen langdurige klachten overhouden aan COVID-19. Na een milde infectie houdt ongeveer een op de acht mensen last, bleek uit eerder onderzoek.

Dit nieuwe onderzoek maakt duidelijk dat mensen die dusdanig ziek worden van het virus dat ze in het ziekenhuis belanden, bijna altijd langdurig last houden van hun besmetting. Voor de studie zijn gegevens onderzocht van 492 mensen die aan het begin van de pandemie werden opgenomen in de regio Rijnmond.

"Wat opvalt is dat er vrijwel geen verbetering zit in de klachten. Het zijn aanhoudende klachten die veel impact hebben op de kwaliteit van leven en kennelijk niet goed reageren op het huidige behandelaanbod", zegt onderzoeksleider en longarts Merel Hellemons van het Erasmus MC.

Revalidatiezorg helpt bij het lichamelijk herstel

Zowel patiënten die op de intensive care hebben gelegen als patiënten die op verpleegafdelingen waren opgenomen houden langdurig last van klachten. De onderzoekers concluderen dan ook dat hier geen sprake is van een specifiek post-ic-syndroom.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat mensen met de ernstigste klachten wel veel baat hebben bij revalidatiezorg. Die zorg helpt vooral bij het lichamelijk herstel. Op vermoeidheid en cognitieve problemen, zoals concentratieverlies, heeft de revalidatie vaak minder effect.

Volgens de wetenschappers is nog te weinig bekend over de oorzaken van langdurige covid. Ze pleiten daarom voor meer onderzoek. De resultaten van hun onderzoek hebben ze gepubliceerd in twee wetenschappelijke tijdschriften: European Respiratory Journal Open Research en The Lancet.