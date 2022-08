Miljoenen kinderen in de Filipijnen kunnen na twee jaar weer naar school. Als gevolg van de coronapandemie waren de scholen al die tijd gesloten. Sinds maandag ontmoeten de scholieren elkaar weer in de klas.

Op de eerste schooldag van het schooljaar stonden kinderen klaar voor hun eerste fysieke les sinds de scholen werden gesloten. Scholieren moeten nog wel mondkapjes dragen als ze binnen zijn. Ook wordt hun temperatuur gemeten, moeten ze regelmatig hun handen wassen en mogen er een beperkt aantal leerlingen in dezelfde ruimte zijn.

In ongeveer de helft van de Filipijnse scholen zijn de klassen weer vijf dagen in de week open. De andere helft houdt nog vast aan een combinatie met digitaal onderwijs. Dat is een probleem, omdat slechts een vijfde van alle huishoudens beschikt over internet. Het Filipijnse ministerie van Onderwijs hoopt begin november alle scholen weer volledig te openen. Dan kunnen alle 28 miljoen schoolkinderen weer in de klas zitten.

De Filipijnen werden hard geraakt door de coronapandemie. De Aziatische eilandengroep met ongeveer 110 miljoen inwoners, registreerde drie miljoen besmettingen en zeker 50.000 doden als gevolg van het virus. De daadwerkelijke cijfers liggen waarschijnlijk veel hoger, omdat de testcapaciteit zeer beperkt was.

De coronacijfers in de Filipijnen zijn net als in de rest van de wereld de laatste tijd gedaald, maar nog niet helemaal onder controle. Het vaccinatietraject vordert slechts langzaam. De regering is bang dat als de scholen nog langer gesloten blijven, dat een onherstelbare leerachterstand oplevert voor kinderen.