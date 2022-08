De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft tijdens een bijeenkomst met wetenschappers en zorgmedewerkers de overwinning uitgeroepen in de strijd tegen het coronavirus. Ook kondigde hij aan dat de strengste coronamaatregelen in het land komen te vervallen, melden staatsmedia donderdag. Zijn zus suggereerde dat de leider zelf ook besmet is geweest.

Kim Jong-uns zus, Kim Yo-jong, zei in een toespraak dat haar broer zelf ook koorts en andere coronasymptomen heeft gehad, melden Koreaanse media. Ze zei niet expliciet dat hij besmet was, maar het is voor het eerst dat dit überhaupt wordt gesuggereerd. De gezondheidsproblemen zouden Kim Jong-un er niet van hebben weerhouden om te werken, verzekerde Kim Yo-jong.

De Noord-Koreaanse leider vermoedt dat Zuid-Korea verantwoordelijk is voor de corona-uitbraak. Daar leverde hij geen bewijs voor.

Kim sloeg in zijn toespraak ook dreigende taal uit tegen de Zuid-Koreaanse regering van Yoon Suk-yeol, die volgens hem "nog altijd de voornaamste vijand is". De zuiderburen schreven in een verklaring dat Kims beweringen over het creëren van de corona-uitbraak "ongefundeerd en beledigend" zijn.

Sinds eind juli geen nieuwe coronabesmetting gemeld

Noord-Korea meldde in mei voor het eerst een coronabesmetting. Sindsdien zijn volgens het staatspersbureau KCNA bijna vijf miljoen "koortsgevallen" geregistreerd in het land. Er wonen ruim 25 miljoen mensen in Noord-Korea. Slechts 74 mensen zouden zijn overleden als gevolg van corona. Sinds eind juli heeft Noord-Korea geen nieuwe besmettingen gemeld.

Gezondheidsorganisatie WHO trekt de officiële Noord-Koreaanse cijfers in twijfel, mede vanwege het gebrek aan testcapaciteit in het stalinistisch geregeerde land. In juli zei de WHO dat de situatie in Noord-Korea juist verslechtert en niet verbetert.

Noord-Korea sloot gedurende het grootste deel van de pandemie zijn grenzen voor reizigers en vrijwel alle buitenlandse handel. Alleen een beperkt aantal goederen vanuit China mocht het land in per trein of schip. Toen het aantal besmettingen in mei snel opliep, voerde het land lockdowns in. Voor zover bekend is er geen vaccinatieprogramma. Het regime beweert een eigen behandeling te hebben ontwikkeld.