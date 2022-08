Meer dan 80.000 toeristen zitten sinds zaterdag vast in de stad Sanya op het Chinese eiland Hainan. De plaatselijke autoriteiten hebben een lockdown ingesteld vanwege een heropleving van het coronavirus.

Vrijdag werden er 263 positieve testen gemeld in de stad, waarna de autoriteiten zaterdag een lockdown instelden. Essentiële zaken zoals supermarkten en apotheken zijn nog open, maar verder is bijna alles dicht.

Openbaar vervoer mag de stad niet meer in of uit. Vliegtuigen mogen niet meer opstijgen of landen op het vliegveld. De toeristen mogen ook te voet niet de stad verlaten. De meesten zitten opgesloten in hun resort.

Om te mogen vertrekken moeten reizigers maar liefst vijf negatieve PCR-test laten zien, over een periode van zeven dagen. De autoriteiten hebben hotels gevraagd om hun gasten korting te geven zolang zij niet mogen vertrekken.

Sanya is een populaire vakantiebestemming. Het wordt ook wel het 'Chinese Hawaï' genoemd, vanwege de goede omstandigheden om te surfen. De stad beleeft momenteel de drukste periode in het toeristische seizoen.

Het coronabeleid van China is nog altijd een van de strengste ter wereld. Steden voeren geregeld massale testrondes uit. Vorige maand ging Wuhan, waar het virus voor het eerst gevonden werd, in lockdown na vier positieve tests. In april ging miljoenenstad Sjanghai volledig in lockdown, die pas twee maanden later werd beëindigd.